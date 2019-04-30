Министры обороны стран ОДКБ обсудили обстановку на таджикско-афганской границе. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.

По его словам, Совет министров обороны обсудил комплекс вопросов. В частности, военно-политическую ситуацию в Центральной Азии.

«Сейчас мы проводим заседание Совета министров обороны, 22 мая — Совет министров иностранных дел. Комплекс вопросов, который рассмотрят сегодня, будет и дальше обсуждаться на Совете министров иностранных дел, а осенью — на заседании глав государств. Самый важный вопрос, который сегодня прозвучал, — военно-политическая, стратегическая обстановка, которая складывается в Центральноазиатском регионе с учетом вызовов и угроз, которые исходят с территории Афганистана», — сказал Валерий Семериков.