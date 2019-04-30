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Власть

Заместитель генсека ОДКБ рассказал о встрече с президентом Кыргызстана

Главы оборонных ведомств стран ОДКБ встретились с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.

«Важно, что участники — министры обороны — приняты президентом Кыргызстана. На встрече ему доложили о планах и вопросах, рассматриваемых на Совете министров обороны. Президент Кыргызстана обратил внимание на необходимость реализации тех приоритетов, которые Кыргызстан объявил на период своего председательства в ОДКБ», — сказал Валерий Семериков.
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