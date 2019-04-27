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Власть

«Один пояс — один путь». У Кыргызстана есть перспективы в глобальной интеграции

В Пекине продолжается второй международный форум «Один пояс — один путь». В нем принимают участие делегации из 187 стран. В столицу Китая прибыли главы и премьер-министры 37 государств. Из стран Центральной Азии в Пекин приехали президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Сегодня на форуме пройдут пленарные сессии. В формате «1+3» выступит Сооронбай Жээнбеков. Перед началом работы главы государств завтракают в неформальной обстановке на берегу озера Яньци в 80 километрах от Пекина. На завтрак приглашены все президенты. Будет участвовать и экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он, напомним, прибыл в Пекин в качестве почетного гостя. Принимающая сторона разместила елбасы в отеле. А в резиденции «Дяоюйтай» поселились Сооронбай Жээнбеков, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиеев и лидеры других стран.

Предварительные итоги второго форума «Один пояс — один путь» подвел эксперт Сергей Пономарев. Он рассказал 24.kg, что для Кыргызстана присоединение к интеграционной концепции, предложенной в 2013 году Си Цзиньпином, перспективно, причем как с экономической, так и с политической точки зрения.

Некоторые эксперты считают, что сосед Кыргызстана Казахстан пытается все инфраструктурные проекты в рамках этой инициативы перетянуть себе.

«Китай проявляет благоразумие, понимая, что один коридор через Казахстан на Россию и дальше на Восточную и Западную Европу влечет определенные риски. Это же своего рода кабала, которая спустя годы потребует свой кусок пирога. Поэтому КНР рассматривает второй коридор», — сказал Сергей Пономарев.

Для Кыргызстана работать в одной транспортной связке с амбициозным и семимильными шагами растущим в экономическом плане Китаем очень выгодно. Это открывает не только экономические, но и политические новые пути.

Сергей Пономарев

Он также прокомментировал выступление Нурсултана Назарбаева, который заявил, что Евросоюзу, ШОС и ЕАЭС стоит подумать над глобальной интеграцией, слившись в единое экономическое пространство. Эксперт считает, что в этой декларации больше политики, нежели экономики, но тем не менее подобное объединение реально в долгосрочной перспективе, а значит и Кыргызстан будет вовлечен в экономический глобальный процесс, тем более что торговые пути будут проходить через него.

Что касается железнодорожной магистрали, соединяющей КНР с Европой и пролегающей через страны Центральной Азии, этот вопрос был на повестке дня вчера и является краеугольным камнем партнеров по концепции «Один пояс — один путь». Сергей Пономарев назвал условие, при котором Кыргызстан выиграет от реализации этого проекта.

«Если мы будем просматривать выход на Иран, то это направление не очень интересно, а вот отрезок, который мог бы нас соединить с Россией и через нее с Европой, заманчив. Другое дело, что непонятен вопрос о финансировании и колее. Эта дискуссия затянулась, и мне кажется, что тормозят принятие решения отдельные политики», — подчеркнул он.

Напомним, что Си Цзиньпин предложил интеграционную концепцию «Один пояс — один путь» во время визитов в Казахстан и Индонезию осенью 2013 года. Кыргызстан как член ЕАЭС поддержал эту инициативу. Один из ключевых вопросов для КР — строительство железной дороги через территорию нашей страны. Она станет одним из отрезков, который протянется от Китая до Европы.
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