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Власть

Отчеты о деятельности судов в Жогорку Кенеше признаны антиконституционными

Заслушивание информации о деятельности в судах в Жогорку Кенеше противоречит Конституции. Такое решение принято Конституционной палатой Кыргызстана.

В своем решении она отметила, что парламентский контроль является одним из видов государственного контроля, который представляет собой самостоятельный институт парламентаризма.

«Для эффективного осуществления правосудия и судебного контроля судебная власть должна быть независимой. Степень ее независимости должна быть выше других ветвей государственной власти. Судебная власть, обеспечивающая верховенство закона, должна быть свободна от чьего бы то ни было влияния, чтобы иметь возможность быть объективной и беспристрастной», — указывается в решении.

В Конституционной палате сказали, что нормы, устанавливающие полномочия Жогорку Кенеша заслушивать ежегодную информацию о деятельности судебной системы, выходят за рамки полномочий парламента, установленных Основным законом. Попытка представления таких полномочий как вытекающих из представительных функций Жогорку Кенеша не может обосновывать его конституционность.

«При этом, исходя из принципа открытости и ответственности государственных органов, судебная система не должна быть закрытой, и информация о ее деятельности должна быть доступной как для общественности, так и для Жогорку Кенеша. В этой связи форма и методы предоставления информации о деятельности судебной системы должны быть определены Верховным судом самостоятельно», — пояснили в палате.

Информация может предоставляться Жогорку Кенешу исключительно по инициативе самой судебной ветви власти.
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