Сооронбай Жээнбеков прокомментировал скандал с бланками Е-загранпаспортов

Сооронбай Жээнбеков на форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов» в Оше прокомментировал скандал с бланками Е-загранпаспортов. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

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«Недавно были задержаны ответственные сотрудники, связанные с тендером в сфере ГРС. Это вызвало резонанс в обществе. Я с большим уважением отношусь к мнению общественности. Это хорошее явление, когда гражданский сектор очень сильный, а граждане не равнодушны к государственным вопросам. Но вокруг тендеров очень много споров. Поэтому призываю не делать поспешных выводов», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что все должно быть в рамках закона.

«Закон для всех одинаков. Если закон нарушен, кто бы то ни был должен быть привлечен к ответственности. Правоохранительные органы также должны строго соблюдать законы. Когда я был премьер-министром, очень большой скандал произошел вокруг строительства дороги в Кара-Балте. Теперь и паспортный тендер вызвал резонанс, привлек внимание международной общественности. Поэтому необходимо улучшить законодательную базу и убрать коррупционные элементы, если таковые имеются», — подчеркнул глава КР.

Напомним, после ареста руководителей ГРС и ГП «Инфоком» член экспертного совета при президенте по вопросам цифровой трансформации Азис Абакиров объявил о выходе из его состава в знак протеста, заявив, что больше не верит Сооронбаю Жээнбекову.