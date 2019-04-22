15:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков прокомментировал скандал с бланками Е-загранпаспортов

Сооронбай Жээнбеков на форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов» в Оше прокомментировал скандал с бланками Е-загранпаспортов. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Читайте по теме
Скандал с бланками для Е-загранпаспортов. Нас ждет очередной паспортный кризис?

«Недавно были задержаны ответственные сотрудники, связанные с тендером в сфере ГРС. Это вызвало резонанс в обществе. Я с большим уважением отношусь к мнению общественности. Это хорошее явление, когда гражданский сектор очень сильный, а граждане не равнодушны к государственным вопросам. Но вокруг тендеров очень много споров. Поэтому призываю не делать поспешных выводов», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что все должно быть в рамках закона.

«Закон для всех одинаков. Если закон нарушен, кто бы то ни был должен быть привлечен к ответственности. Правоохранительные органы также должны строго соблюдать законы. Когда я был премьер-министром, очень большой скандал произошел вокруг строительства дороги в Кара-Балте. Теперь и паспортный тендер вызвал резонанс, привлек внимание международной общественности. Поэтому необходимо улучшить законодательную базу и убрать коррупционные элементы, если таковые имеются», — подчеркнул глава КР.

Напомним, после ареста руководителей ГРС и ГП «Инфоком» член экспертного совета при президенте по вопросам цифровой трансформации Азис Абакиров объявил о выходе из его состава в знак протеста, заявив, что больше не верит Сооронбаю Жээнбекову.
Ссылка:
просмотров: 4508
Версия для печати
Материалы по теме
Алина Шаикова уволена с должности председателя ГРС
Скандал с бланками Е-загранпаспортов. ГКНБ о предотвращении нанесения ущерба
Скандал с бланками для Е-загранпаспортов. Нас ждет очередной паспортный кризис?
Азис Абакиров вышел из экспертного совета при президенте в знак протеста
Скандал с бланками Е-загранпаспортов. ГРС озвучила свою позицию
ГКНБ рассказал подробности уголовного дела по бланкам Е-загранпаспортов
Проблемы с ID-картами. Чип блокируется после неправильного ввода пин-кода
Бланки для Е-загранпаспортов. Выявлены факты аффилированности руководства ГРС
Бланки для Е-загранпаспортов. Члены комиссии по жалобам не выходят на связь
Бланки для Е-загранпаспортов. Журналиста Kloop.kg допрашивали 8 часов
Популярные новости
ГРС возглавил Алмаз Мамбетов. Что о&nbsp;нем известно ГРС возглавил Алмаз Мамбетов. Что о нем известно
В&nbsp;Министерстве юстиции Кыргызстана прокомментировали перерегистрацию СДПК В Министерстве юстиции Кыргызстана прокомментировали перерегистрацию СДПК
Битва за&nbsp;СДПК. Как Алмазбека Атамбаева отвлекают от&nbsp;подготовки к&nbsp;выборам Битва за СДПК. Как Алмазбека Атамбаева отвлекают от подготовки к выборам
В&nbsp;Жогорку Кенеше возмущены перерегистрацией СДПК на&nbsp;Сагынбека Абдрахманова В Жогорку Кенеше возмущены перерегистрацией СДПК на Сагынбека Абдрахманова
Бизнес
О! обеспечил общенациональный охват 4G&nbsp;&mdash; 94&nbsp;процента населения Кыргызстана О! обеспечил общенациональный охват 4G — 94 процента населения Кыргызстана
MegaCom принимает участие в&nbsp;форуме &laquo;Цифровой Кыргызстан: развитие регионов&raquo; MegaCom принимает участие в форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов»
Уже в&nbsp;пятницу, 26&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; группа Rauf&amp;Faik в&nbsp;Оше! Билеты в&nbsp;O!Store Уже в пятницу, 26 апреля — группа Rauf&Faik в Оше! Билеты в O!Store
Garsu Рasaulis намерена защищать репутацию во&nbsp;всех юрисдикциях Garsu Рasaulis намерена защищать репутацию во всех юрисдикциях