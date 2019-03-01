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Власть

Фракция СДПК выступает за ликвидацию Энергохолдинга

Парламентская фракция СДПК выступает за ликвидацию Энергохолдинга. Об этом сегодня на заседании сообщил ее лидер Иса Омуркулов.

По его словам, никаких существенных сдвигов в энергосекторе не наблюдается.

«Зачем нужен Энергохолдинг? Он создан для коррупционной схемы. К личностям вопросов нет, но так управлять нельзя. Его нужно упразднить», — сказал Иса Омуркулов.

Он добавил, что через два месяца фракция потребует отчета правительства о дальнейшем существовании холдинга.

Ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил социал-демократам, что Энергохолдинг — законная структура, созданная на высоком уровне.

«В настоящее время правительство рассматривает три варианта. Поступает много предложений относительно восстановления Минэнерго и ликвидации холдинга. Но у этих двух госструктур разные функции», — пояснил он.

Чиновник добавил: кабмин не исключает, что энергокомпании объединят, чтобы сократить расходы.
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