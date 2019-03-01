Кыргызстан и Россия будут вместе искать инвестора для Верхненарынского каскада. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

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По его словам, к такой договоренности пришли стороны по итогам переговоров с председателем правления ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым.

«Мы провели встречу с главой «РусГидро» и решили совместно искать инвестора для этого проекта», — сказал Кубатбек Боронов.

Напомним, совет директоров одобрил прекращение участия ПАО «РусГидро» в ЗАО «Верхненарынские ГЭС» путем продажи 2,5 миллиона простых именных акций, или 50 процентов уставного капитала, в пользу ОАО «Электрические станции» по цене, определенной на основании отчета оценщика. Решение принято на заседании совета директоров. Кроме того, ранее сообщалось, что «РусГидро» подала иск в арбитражный суд в Гааге с требованием взыскать с Кыргызстана $37 миллионов. Власти республики до сих пор надеются урегулировать спор без судебных разбирательств.