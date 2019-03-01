Повышения тарифов на свет и тепло не будет, обещает правительство Кыргызстана

Повышения тарифов на свет и тепло не будет. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов.

По словам директора Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса и недропользованию Таалайбека Нурбашева, новую тарифную политику введут в этом году, так как действие прежней истекло.

Кубатбек Боронов отметил, что при пересмотре тарифов необязательно повышать цены.

«В этом году мы пересмотрим тарифную политику, но повышения не будет», — заверил он.