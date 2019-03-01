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Власть

Азамат Арапбаев предлагает запретить ввоз в Кыргызстан ламп накаливания

Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев предлагает запретить ввоз в Кыргызстан ламп накаливания. Об этом он сегодня сообщил на заседании парламентской фракции СДПК.

По его словам, население Кыргызстана должно переходить на энергосберегающие лампы.

«Нужно запретить ввоз ламп накаливания. Таким образом, по подсчетам специалистов, удастся сэкономить 200 мегаватт электроэнергии. Никакого вреда для населения не будет. Конечно, энергосберегающие лампы стоят дороже, но и работают дольше», — сказал Азамат Арапбаев.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что по энергосбережению и энергоэффективности зданий проводится отдельная работа, которую курирует Госстрой.
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