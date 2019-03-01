10:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Тарифную реформу в энергосекторе обещает правительство Кыргызстана

Из-за низких тарифов энергокомпании находятся в плачевном состоянии. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

По его словам, без генерации дополнительной электроэнергии реализовать поставленные задачи невозможно.

«Потребление растет. По распредкомпаниям, чтобы сократить потери, устанавливают «умные» счетчики. До их установки потери составляли 22,3 процента. По итогам 2018 года они сократились до 12 процентов», — сказал Кубатбек Боронов.

Он добавил, что низкие тарифы и отсутствие других источников финансирования привели к тому, что компании оказались в плачевном состоянии.

«Поэтому мы вынуждены брать кредиты. Себестоимость электричества — 1,40 сома. Правительство ставит перед собой задачу провести тарифную реформу», — отметил Кубатбек Боронов.
Ссылка:
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство Кыргызстана не рассматривает повышение тарифов на свет и тепло
В Бишкеке просят снизить тарифы на электроэнергию для ФОК «Газпром»
Расходы Энергохолдинга заложены в тариф на свет и тепло
Тарифы на свет и тепло в Кыргызстане останутся прежними. Временно
Привет, 2019-й! Что изменится для кыргызстанцев с приходом нового года
Правительство Кыргызстана отрицает наличие планов о повышении тарифов за свет
Лилия Бурунчук: Тарифы на свет и тепло надо поднимать, льготы — только бедным
Тарифы на электричество должны были снизить, но ГАРТЭК не выполнило обещание
Депутаты Жогорку Кенеша не поддержат повышение тарифа на электричество
Новые тарифы на электричество могут принять в 2019 году
Популярные новости
Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека
Лидер движения &laquo;СДПК без Атамбаева&raquo; рассказал, кто за&nbsp;ним стоит Лидер движения «СДПК без Атамбаева» рассказал, кто за ним стоит
Это перебор. В&nbsp;СДПК отреагировали на&nbsp;откровения Сагынбека Абдрахманова Это перебор. В СДПК отреагировали на откровения Сагынбека Абдрахманова
Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан
Бизнес
Срочно нужны деньги? Кредит &laquo;ЭЛСОМ ЭКСПРЕСС&raquo; за&nbsp;1&nbsp;минуту! Срочно нужны деньги? Кредит «ЭЛСОМ ЭКСПРЕСС» за 1 минуту!
Полезный подарок! Открой депозит в&nbsp;&laquo;Бай Тушуме&raquo; и&nbsp;получи VISA бесплатно Полезный подарок! Открой депозит в «Бай Тушуме» и получи VISA бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит газопровод-отвод &laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; Кант&nbsp;&mdash; Токмок&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит газопровод-отвод «Бишкек — Кант — Токмок»
Сеть 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! охватила новые территории Баткенской области Сеть 4G LTE от О! охватила новые территории Баткенской области