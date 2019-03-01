Тарифную реформу в энергосекторе обещает правительство Кыргызстана

Из-за низких тарифов энергокомпании находятся в плачевном состоянии. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

По его словам, без генерации дополнительной электроэнергии реализовать поставленные задачи невозможно.

«Потребление растет. По распредкомпаниям, чтобы сократить потери, устанавливают «умные» счетчики. До их установки потери составляли 22,3 процента. По итогам 2018 года они сократились до 12 процентов», — сказал Кубатбек Боронов.

Он добавил, что низкие тарифы и отсутствие других источников финансирования привели к тому, что компании оказались в плачевном состоянии.

«Поэтому мы вынуждены брать кредиты. Себестоимость электричества — 1,40 сома. Правительство ставит перед собой задачу провести тарифную реформу», — отметил Кубатбек Боронов.