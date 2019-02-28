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Власть

В Кыргызстане за сданный гранатомет государство заплатит 16 тысяч сомов

Необходимо повысить размер компенсаций за добровольно сданное оружие. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Алмазбек Акматов.

По его словам, по некоторым данным, на черном рынке оружие стоит $2 тысячи. «Не маленькую ли компенсацию предлагает государство?» — спросил он.

Заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев отметил, что в проекте постановления цены подняли в два раза. 

За гранатомет или пулемет предусмотрена выплата 16 тысяч сомов, автомат Калашникова — 9,6 тысячи сомов, пистолет или карабин — 6,4 тысячи, обрез — 3,2 тысячи сомов.

По его словам, сейчас на руках 633 единицы огнестрельного оружия, которое утеряно во время апрельских событий 2010 года.

Депутаты обсуждают поправки в Закон «Об оружии».
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