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Власть

Глава Ошской области предложил ввести ротацию региональных и центральных кадров

Для тесного взаимодействия регионов и центральных органов необходима ротация кадров. Об этом сегодня на конференции «Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию» заявил уполномоченный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, ротация кадров поможет регионам с нехваткой высококвалифицированных специалистов.

«А из регионов знающих людей можно перевести в центральные органы. Так как иногда из-за незнания вопроса многое не решается годами. Например, вопрос трансформации земель не решается несколько лет из-за недопонимания вопроса», — сказал он.
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