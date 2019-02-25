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Власть

Очень приличный человек. Александр Лукашенко о президенте Кыргызстана

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает хорошую динамику в отношениях Беларуси и Кыргызстана. Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с послом Кыргызстана в Беларуси Кубанычбеком Омуралиевым. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Вы ни в коем случае не должны сомневаться (при всяких там нюансах) — Беларусь всегда для вас была и будет оставаться не просто партнером, а другом, — заверил президент. — Я очень рассчитываю, что аналогичную политику будет проводить и руководство Кыргызской Республики».

«Мы будем придерживаться доброй повестки дня в отношениях между Беларусью и Кыргызстаном, и любые ваши просьбы, предложения, замечания немедленно будут рассмотрены правительством и мною. Мы всегда отреагируем», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также дал высокую оценку личным качествам президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова: «Это очень приличный человек. Бывает же так, что в нужное время и в нужном месте в самые сложные времена Господь посылает того человека, который очень нужен этому народу. Я очень надеюсь и убежден, что если вы сплотитесь вокруг этого человека, то вы очень многого можете достичь».
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