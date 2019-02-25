Лидер движения «СДПК без Атамбаева» рассказал, кто за ним стоит

Лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдырахманов рассказал 24.kg, кто стоит за ним.
По его словам, бывший спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков никакого отношения к движению не имеет.
«Мы с ним не встречались, и ответственно заявляю, что ни он, ни другие родственники президента, ни сам Сооронбай Жээнбеков нас не поддерживают и никогда не поддерживали. Это все досужие домыслы», — сказал Сагынбек Абдырахманов.
Он также отрицает, что лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов входит в состав движения.
«Да, мы к нему обращались, чтобы он, как член политсовета партии, назначил дату съезда нашего движения, поскольку, согласно уставу партии, ее должен назначать политсовет, но ответа так и не получили. Мы считаем исключение Исы Омуркулова из партии незаконным, но это не значит, что он автоматически присоединился к нам», — добавил Сагынбек Абдырахманов.
Он отметил, что съезд они все равно проведут, но когда именно, ответить затрудняется.