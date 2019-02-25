Лидер движения «СДПК без Атамбаева» рассказал, кто за ним стоит

Лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдырахманов рассказал 24.kg, кто стоит за ним.

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По его словам, бывший спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков никакого отношения к движению не имеет.

«Мы с ним не встречались, и ответственно заявляю, что ни он, ни другие родственники президента, ни сам Сооронбай Жээнбеков нас не поддерживают и никогда не поддерживали. Это все досужие домыслы», — сказал Сагынбек Абдырахманов.

Он также отрицает, что лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов входит в состав движения.

«Да, мы к нему обращались, чтобы он, как член политсовета партии, назначил дату съезда нашего движения, поскольку, согласно уставу партии, ее должен назначать политсовет, но ответа так и не получили. Мы считаем исключение Исы Омуркулова из партии незаконным, но это не значит, что он автоматически присоединился к нам», — добавил Сагынбек Абдырахманов.

Он отметил, что съезд они все равно проведут, но когда именно, ответить затрудняется.