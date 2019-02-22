За лидером нелегитимного движения «СДПК без Атамбаева» стоит Асылбек Жээнбеков

За лидером движения «СДПК без Атамбаева» стоит экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции.

По словам официального представителя партии Кундуз Жолдубаевой, кроме Асылбека Жээнбекова, это незаконное формирование поддерживает исключенный из рядов социал-демократов депутат Жогорку Кенеша Иса Омуркулов.

Заместители лидера партии Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова подчеркнули, что собрания этого движения не имеют юридической силы, как и все принятые ими резолюции. Есть одна партия — СДПК, съезд которой назначен на 6 апреля.