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Власть

За лидером нелегитимного движения «СДПК без Атамбаева» стоит Асылбек Жээнбеков

За лидером движения «СДПК без Атамбаева» стоит экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции.

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По словам официального представителя партии Кундуз Жолдубаевой, кроме Асылбека Жээнбекова, это незаконное формирование поддерживает исключенный из рядов социал-демократов депутат Жогорку Кенеша Иса Омуркулов.

Заместители лидера партии Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова подчеркнули, что собрания этого движения не имеют юридической силы, как и все принятые ими резолюции. Есть одна партия  СДПК, съезд которой назначен на 6 апреля. 
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