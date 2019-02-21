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Власть

Жаныбек Бакчиев: Налоговая служба дискредитирует власть

«Правительство сегодня в лице Государственной налоговой службы дискредитирует власть и по-своему толкует законы», — заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Жаныбек Бакчиев.

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По его словам, в рамках одного из уголовных дел по легализации предприниматели обращались и в Жогорку Кенеш, и в кабмин, и в Палату налоговых консультантов. Четыре парламентских комитета, ПНК, а также инициатор законопроекта о легализации — Министерство экономики — поддержали трактовку закона, которая работает в пользу граждан.

«Однако ГНС в судах при поддержке прокуратуры выступает против граждан. Если мы сейчас не внесем нужные поправки в закон, то грош цена будущей легализации, которую правительство снова хочет провести. Кроме того, я предлагаю предусмотреть ответственность в будущем сотрудников Налоговой службы за такие действия», — подчеркнул Жаныбек Бакчиев.
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