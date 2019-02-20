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Власть

Президент проинспектировал строительство дороги Ош — Баткен — Исфана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом реконструкции автодороги Ош — Баткен — Исфана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов рассказал, что завершены земляные работы, строительство и ремонт 64 водопропускных труб. На 85 процентов завершено возведение нового моста, уложено 5,3 километра асфальтобетонного покрытия.

Донором реконструкции трассы является Исламский банк развития, технический надзор осуществляет консультационная компания «Спектрум Инжиниринг Консалтантс» (Ливан). Задействовано 12 единиц дорожно-строительной техники, привлечено 62 рабочих.

Сооронбай Жээнбеков находится с двухдневной рабочей поездкой в Баткенской и Джалал-Абадской областях.
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