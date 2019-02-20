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Власть

Игры кочевников президент предлагает проводить ежегодно в областях Кыргызстана

В целях распространения республиканских игр кочевников в масштабах всей страны решено их проводить ежегодно в каждой из областей. Об этом рассказал сегодня на встрече с жителями Кадамджайского района Баткенской области президент Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что III Всемирные игры кочевников прошли на высоком уровне, в них приняли участие представители 60 стран, следующие пройдут в Турции.

«Принимая во внимание важность этих игр, мы решили и в Кыргызстане ежегодно проводить Национальные игры кочевников на республиканском уровне. В этом году игры пройдут в Таласской области — в «Манас-Ордо». Далее эстафету примут другие области нашей страны», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
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