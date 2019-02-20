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Власть

Сооронбай Жээнбеков возглавил список доверия. Аутсайдеры — его брат и премьер

Фото аппарата президента Кыргызстана. Глава государства Сооронбай Жээнбеков

Кыргызстанцы признались, каким политикам они доверяют больше всего.

Согласно исследованию, в котором приняли участие 1 тысяча 500 респондентов, 27 процентов больше всего доверяют действующему президенту страны Сооронбаю Жээнбекову. Таковы итоги социологического опроса, который проведен по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии) в конце 2018 года.

На втором месте с 14 процентами оказался лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Замыкает тройку лидеров по доверию населения Омурбек Бабанов (13 процентов).

Отбывающему уголовное наказание за коррупцию экс-депутату Жогорку Кенеша Омурбеку Текебаеву доверяют 9 процентов опрошенных. За ним расположился Камчыбек Ташиев (8 процентов).

Бывшему главе правительства Сапару Исакову доверяют 4 процента участников опроса. Он обошел своего патрона — экс-главу государства Алмазбека Атамбаева, которому доверяют лишь 3 процента респондентов.

Премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву доверяет 1 процент респондентов. 1 процент доверия получил в ходе соцопроса и младший брат президента КР Асылбек Жээнбеков.
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