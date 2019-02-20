Кыргызстанцы признались, каким политикам они доверяют больше всего.

Согласно исследованию, в котором приняли участие 1 тысяча 500 респондентов, 27 процентов больше всего доверяют действующему президенту страны Сооронбаю Жээнбекову. Таковы итоги социологического опроса, который проведен по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии) в конце 2018 года.

На втором месте с 14 процентами оказался лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Замыкает тройку лидеров по доверию населения Омурбек Бабанов (13 процентов).

Отбывающему уголовное наказание за коррупцию экс-депутату Жогорку Кенеша Омурбеку Текебаеву доверяют 9 процентов опрошенных. За ним расположился Камчыбек Ташиев (8 процентов).

Бывшему главе правительства Сапару Исакову доверяют 4 процента участников опроса. Он обошел своего патрона — экс-главу государства Алмазбека Атамбаева, которому доверяют лишь 3 процента респондентов.