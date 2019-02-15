Шестерых акимов в Чуйской и Джалал-Абадской областях уволят

Шесть глав районных администраций снимут с должности. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства.

Будут освобождены два акима Чуйской области — глава Московского района Азамат Эсенбеков и глава Кеминского района Жумгалбек Дуйшебаев.

«Это сильно. Надо было с нами согласовывать. Некоторые из них сами уже принесли заявление», — не согласился полномоченный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов.

Также предложено снять с должности четверых акимов Джалал-Абадской области — главу Токтогульского района Нургазы Сатымкулова, акима Аксыйского района Масалбека Мырзамамытова, акима Ак-Суйского района Улана Доконбаева, главу Тонского района Таалайбека Адиева.

Кроме этого, некоторые чиновники районных администраций Базаркоргонского, Ноокенского, Джети-Огузского, Узгенского, Лейлекского районов получили выговоры.