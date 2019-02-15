Учиться писать бизнес-проекты жителей регионов призвал премьер-министр

Только жители Иссык-Кульской области активно и тесно сотрудничают с Российско-Кыргызским фондом развития. Об этом заявлено на заседании правительства.

По данным фонда, в 2018 году в Чуйской области профинансированы 170 проектов, Иссык-Кульской — 243, Таласской — 19, Джалал-Абадской — 82, Ошской — 166, Нарынской − 7, Баткенской − 18.

У РКФР сейчас $200 миллионов аккумулированных средств свободны.

Глава правительства недоумевает, почему в регионах не хотят учиться.

«Смотрите, как работает Иссык-Кульская область. Талас, Нарын и Баткен должны вести работу по этому направлению. У фонда есть деньги. Надо же обучать людей, если вы сами не справляетесь, скажите. Сотрудники РКФР сами будут приезжать и учить», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.