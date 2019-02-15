Мухаммедкалый Абылгазиев считает свое правительство работоспособным

«Итоги 2018 года показали, что наше правительство работоспособно», — заявил сегодня на заседании кабмина премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, прошедший год для Кыргызстана в социально-экономическом развитии был непростым. Это было связано с глобальными процессами в мире. В мировой экономике было много перепадов. Особенно это коснулось энергетической отрасли. Зависимость партнеров Кыргызстана от цен на нефть сказалась и на ситуации в республике. Санкции в отношении Китая и России повлияли на торговые отношения между странами.

«Но, несмотря на эти трудности, мы хорошо вышли по итогам года. Правительство вело хорошую политику. Этим доказывается, что наше правительство работоспособно. Мы удержали макроэкономическую ситуацию в государстве. В итоге рост ВВП составил 3,5 процента без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.