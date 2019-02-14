Об аварии на ТЭЦ Бишкека было известно еще 20 января, но меры не приняли

Порыв на трубопроводе ТЭЦ Бишкека обнаружили 20 января 2018 года, а устранять начали лишь 25 января. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор теплоцентрали Андрей Воропаев.

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По его словам, трещина появилась на трубопроводе на неотключаемом участке. Ее 20 января обнаружили. К 25 января свищ начал увеличиваться.

«Чтобы предотвратить аварию, было принято решение отключить отопление. Комиссия выясняет, почему образовалась трещина», — сказал Андрей Воропаев.

Он добавил, что трещина образовалась на сварочном шве трубопровода. Этот участок был модернизирован китайской компанией ТВЕА.