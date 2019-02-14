В парламенте предложили не выдавать наградное оружие спикерам и премьерам

В парламенте предложили не выдавать спикерам и премьер-министрам наградное оружие. С такой инициативой выступили сразу несколько депутатов.

По словам Зиядина Жамалдинова, оружие следует вручать только военным, а гражданские могут обойтись и без арсенала.

По данным МВД, наградных пистолетов насчитывается 1 тысяча 521 единица. Кто их получил, в ведомстве отказались сообщить, сославшись на секретность информации.

Отметим, что, по информации МВД, в Кыргызстане наградное оружие получили всего 287 иностранцев. Из них 142 приобрели пистолеты за свои деньги.