Аскарбека Шадиева хотят экстрадировать из США, но не могут

Бывшего первого вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева хотят экстрадировать, но соответствующей конвенции с США нет. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

Депутаты отметили, что по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека нужно привлечь к ответственности и Аскарбека Шадиева. Но он сбежал из страны.

Генпрокурор отметил, что вопрос его экстрадиции рассматривается. «К сожалению, с Америкой нет конвенции в рамках возбужденных уголовных и гражданских дел», — добавил Откурбек Джамшитов.