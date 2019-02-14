14:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Аскарбека Шадиева хотят экстрадировать из США, но не могут

Бывшего первого вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева хотят экстрадировать, но соответствующей конвенции с США нет. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

Депутаты отметили, что по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека нужно привлечь к ответственности и Аскарбека Шадиева. Но он сбежал из страны.

Генпрокурор отметил, что вопрос его экстрадиции рассматривается. «К сожалению, с Америкой нет конвенции в рамках возбужденных уголовных и гражданских дел», — добавил Откурбек Джамшитов.
Ссылка:
просмотров: 1451
Версия для печати
Материалы по теме
Конфискованное имущество Аскарбека Шадиева передано в доход государства
Во влипли! Самые громкие скандалы 2018 года в Кыргызстане
Аскарбека Шадиева приговорили к десяти годам лишения свободы заочно
Адвокат просит оправдать Аскарбека Шадиева
Прокурор просит приговорить экс-депутата Аскарбека Шадиева к 11 годам тюрьмы
Дело Аскарбека Шадиева. Депутат подписал документ, услышав имя писателя
Дело Аскарбека Шадиева. Суд допросил представителя межпарламентской ассамблеи
ЦИК лишил мандата Аскарбека Шадиева на основании незаверенной копии заявления
Свидетели по делу Аскарбека Шадиева отказываются приходить в суд
Дело Аскарбека Шадиева. Арсен Закиров угрожал выговором коллеге
Популярные новости
Черная касса СДПК. Главбух рассказала, кому оставила все документы Черная касса СДПК. Главбух рассказала, кому оставила все документы
В&nbsp;Сочи прошла встреча Владимира Путина и&nbsp;Сооронбая Жээнбекова В Сочи прошла встреча Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова
Генеральный прокурор: Деньги для ремонта ТЭЦ Бишкека присвоили чиновники Генеральный прокурор: Деньги для ремонта ТЭЦ Бишкека присвоили чиновники
&laquo;Безопасный город&raquo;. МВД просит освободить от&nbsp;уплаты пошлины при обращении в&nbsp;суд «Безопасный город». МВД просит освободить от уплаты пошлины при обращении в суд
Бизнес
Выбираем подарки на&nbsp;День влюбленных вместе с&nbsp;MegaCom Выбираем подарки на День влюбленных вместе с MegaCom
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!