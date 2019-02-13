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Власть

Безвизовый режим. Дастан Бекешев предлагает расширить список стран

Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают законопроект о введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней. С инициативой выступил член фракции СДПК Дастан Бекешев. 

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Список стран, для представителей которых планируется отменить визы на въезд, пополнился по инициативе правительства Бразилией, Аргентиной, Чили, Андоррой, Черногорией, Сан-Марино, Оманом, Румынией, Болгарией и Кипром.

«А вам не кажется, что, разрешив киприотам въезжать в нашу страну без разрешения, мы вступим в конфликт с Турцией?» — спросил депутат Умбеталы Кыдыралиев у представителей МИД.

Чиновники ответили, что, прежде чем расширить перечень государств, гражданам которых не нужна будет виза, тщательно изучили все аспекты. В частности, ВВП в этих странах на душу населения. Нардепы предложили все же исключить из списка Румынию, Болгарию и Кипр. 

По данным департамента туризма, в 2016 году Кыргызстан посетили 3 миллиона 853,4 тысячи иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2017-м страну посетили уже 4,5 миллиона иностранцев.

Данных за 2018 год пока нет.

На первом месте по числу иностранных туристов находится Германия, на втором — США и на третьем — Южная Корея. Предпочитают путешественники северный маршрут.  
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