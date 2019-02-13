Очередное заседание парламента началось традиционно с критики правительства

В парламенте опять ругают правительство. Депутаты обсуждают изменения в закон о введении моратория на трансформацию орошаемых земель пашни.

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Кабмин предлагает разрешить строить ветеринарные и фитосанитарные лаборатории на пашнях. В Жогорку Кенеше в целом поддержали инициативу, но нардеп Бахадыр Сулейманов возмутился, что до сих пор правительство не провело инвентаризацию земель, хотя чиновники обещали закончить ее до конца 2018 года.

«Вы постоянно кормите завтраками. Мы не знаем, сколько у нас земель, как можно работать так? Жалуйтесь, что денег нет. Каждый новый премьер-министр начинает с того, что клянется провести учет наших земель, и что? Дальше слов дело не идет. Сейчас опять кабмин отсрочку просит», — сказал он.

Его поддержал коллега Бакирдин Субанбеков. Он отметил, что депутатам уже стыдно в глаза избирателям смотреть и грехи правительства прикрывать.

Представители кабмина пояснили, что до конца 2019-го все земли будут подсчитаны, а результат представлен Жогорку Кенешу. Задержку чиновники вновь объяснили нехваткой денег. На эти цели уже израсходовано 55 миллионов сомов. Но подсчитаны и классифицированы земли только в 15 районах.