Посол Китая завершает свою миссию в Кыргызстане. Встретился с президентом

Сооронбай Жээнбеков принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Кыргызстане Сяо Цинхуа по случаю завершения его дипломатической миссии в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент КР отметил, что кыргызская сторона придает важное значение двустороннему сотрудничеству и всестороннему стратегическому партнерству.