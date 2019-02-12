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Власть

Посол Китая завершает свою миссию в Кыргызстане. Встретился с президентом

Сооронбай Жээнбеков принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Кыргызстане Сяо Цинхуа по случаю завершения его дипломатической миссии в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент КР отметил, что кыргызская сторона придает важное значение двустороннему сотрудничеству и всестороннему стратегическому партнерству.

«Мы ценим нашу дружбу с уважаемым Си Цзиньпином, а также дружбу между народами наших стран. 2019 год будет насыщенным в кыргызско-китайских отношениях. Нами планируется провести ряд мероприятий, и наиболее важными из них являются ответный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан и саммит глав государств-членов ШОС под председательством Кыргызской Республики», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил уверенность, что ожидаемый визит председателя КНР в Кыргызстан и саммит ШОС пройдут на самом высоком уровне и придадут новый импульс двусторонним и многосторонним отношениям.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Сяо Цинхуа отметил, что за время своей дипломатической миссии он полюбил Кыргызстан, его народ и обычаи, а также передал наилучшие пожелания от Си Цзиньпина.

«В 2018 году вы совершили успешный государственный визит в КНР. Главы двух государств дали четкое направление развития сотрудничества между нашими странами. Вы всегда уделяете большое внимание Китаю, высказываете слова поддержки. Китай останется другом и долговременным партнером Кыргызстана, наращивая потенциал стабильного развития», — сказал Сяо Цинхуа.

Стороны обменялись мнениями по вопросам углубления и расширения политического, торгово-экономического, межрегионального, культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем.
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