В 2010 году украдено 1,2 тысячи оружия. У населения осталось 608 единиц. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Алмазбек Орозалиев.

По его словам, в настоящее время изъято только 555 единиц украденного оружия. У населения оказалось 462 автомата.

«В связи с этим принято решение о принятии мер о добровольной сдаче оружия. По постановлению правительства, за возврат автомата выплачивается вознаграждение в 9,6 тысячи сомов. Раньше оно составляло 4,8 тысячи сомов», — сказал Алмазбек Орозалиев.

МВД КР предлагает внести поправки в закон об оружии, чтобы кыргызстанцы могли добровольно вернуть оружие и патроны.