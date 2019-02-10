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Власть

В Сочи прошла встреча Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР

Президент Кыргызстана накануне в рамках однодневного рабочего визита в город Сочи встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Главы двух государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящего государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан, который запланирован на конец марта 2019 года.

«Мы будем готовиться к следующей встрече в конце марта уже в Кыргызстане и обязательно продолжим наш диалог по вопросам экономического взаимодействия, нашим совместным усилиям по укреплению ЕврАзЭс — у нас есть над чем работать. Мы обсудили вопросы о защите нашего общего таможенного контура. Россия сделала все, чтобы оказать Кыргызстану необходимую поддержку. Безусловно будем дальше обсуждать работу в сфере военного строительства и взаимодействия. По вопросам миграционной политики мы  понимаем, насколько это чувствительно для Кыргызстана», — отметил президент России

Он подчеркнул, что по всем остальным обсужденным вопросам будут отработаны детали в течение полтора месяца и выразил надежду, что на встречах в Кыргызстане в конце марта все вопросы будут финализированы.

«Кыргызстан с нетерпением ждет ваш визит в нашу страну. Для нас это является очень важным политическим событием. Мы всегда рады встречать вас в Кыргызстане, на встречах с вами решаются очень многие вопросы двустороннего сотрудничества. Мы признательны, что вы поддерживаете положительное решение вопросов двустороннего многостороннего сотрудничества. Мы очень высоко ценим нашу историческую дружбу, которая укреплялась годами. Вы всегда относитесь к Кыргызстану с большой ответственностью», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
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