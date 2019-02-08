Новый глава Минтранса требует автоматические системы контроля в транспорте

Новый глава Министерства транспорта и дорог Жанат Бейшенов потребовал максимально минимизировать влияние человеческого фактора путем внедрения автоматических систем контроля в сфере дорожного хозяйства и транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, Жанат Бейшенов возглавил комиссию по предупреждению коррупции. На ее заседании рассмотрели вопрос исполнения детализированных планов по устранению коррупционных рисков в сфере дорожного хозяйства, транспорта, гражданской авиации, на железной дороге.

«Министр жестко поставил вопрос по обеспечению исполнения мероприятий по предупреждению коррупции. Потребовал перестроить отношение к делу, обеспечить беспристрастное исполнение своих обязанностей. Это необходимо, чтобы в 2019 году повысить доверие населения к работе министерства», — подчеркнули в Минтрансе.

Напомним, по итогам 2018 года Министерство транспорта и дорог оказалось в списке самых коррумпированных госорганов страны. Новый глава пришел в Минтранс в конце января 2019 года.