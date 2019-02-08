Правительство в отставку! Фракция СДПК недовольна работой чиновников

Во фракции СДПК говорят об отставке правительства Кыргызстана. Депутаты остались недовольны отчетом министра экономики Олега Панкратова о привлеченных инвестициях.
Фракция СДПК предлагает признать работу кабмина в этом направлении неудовлетворительной.
«Отток инвестиций произошел из-за того, что Финразведка хотела проверить деньги в банковских ячейках», — сказал он.
Парламентарий добавил, что если правительство не может изменить инвестиционный климат, оно не способно работать.
Депутат Аалы Карашев согласен с коллегами. Он отметил, что кабмин не исполняет поручения главы государства.
«Регионы не развиваются. Вопросы, которые решаются между двумя президентами, Агентство по привлечению инвестиций приписывает себе», — пояснил нардеп.