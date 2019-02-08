Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан сократился на 31,5 процента. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, за девять месяцев 2018 года поступило $344,8 миллиона. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го наблюдается сокращение на 31,5 процента.

«Один из факторов снижения поступления прямых инвестиций — снижение доходности, напряженная ситуация в торговле и санкции», — сказал Олег Панкратов.

Он добавил, что приток инвестиций из России составил $37,9 миллиона. «84 процента инвестиций приходится на страны вне СНГ. Из Китая поступило $123 миллиона. Тем не менее инвестиции сократились. Негативную роль сыграли взрыв возле китайского посольства в Бишкеке, судебные дела, напряженность населения, задержание руководителей компаний. Это повлияло на инвестиционную активность КНР», — пояснил Олег Панкратов.