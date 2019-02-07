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Власть

Новые кодексы. Нардеп требует вернуть техосмотр

В парламенте Кыргызстана продолжают обсуждать поправки в новые кодексы во втором чтении.

По словам депутата Зарылбека Рысалиева, техосмотр машин необходимо вернуть и сделать государственным.

«В Кыргызстане около миллиона автомашин, а техосмотр в частных руках, и нет контроля. Возле одного из торговых центров в Бишкеке произошло ДТП, где заживо сгорел парень. Он просил спасти его. Мимо проезжали машины, и ни у одного водителя не было огнетушителя. Кто за это ответит? Возьмите под контроль все это. Может, техосмотр все-таки на госконтроле будет?» — предложил он.

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Его коллега Эльвира Сурабалдиева подняла вопрос доверенностей. Она отметила, что в случае нарушения ПДД штраф будут направлять владельцу авто, а не тому, кто ездит на авто по доверенности.

«Вы говорите, что будет база данных. Как будут поступать штрафы? По почте, СМС или как? Вопрос с доверенностями не решен. Кому будут поступать штрафы? Старому хозяину? Он же не придет человеку, который фактически водит машину», — сказала она.

Замглавы ГУОБДД МВД Ыманалы Саркулов согласился, что штраф придет тому, на кого зарегистрирован автомобиль. Владелец обязан оплатить его.

После продолжительных споров, члены Жогорку Кенеша отправили пакет поправок в Кодекс о нарушениях, Уголовный и Уголовно-Процессуальный кодексы на голосование в режиме второго чтения. 
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