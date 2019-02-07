Избежать ошибок и сохранить облик. Советы премьера для города Ош

Южной столице при массовом строительстве стоит избегать ошибок других городов и сохранять свой облик. Об этом Мухаммедкалый Абылгазиев заявил на заседании коллегии мэрии Оша.

Глава правительства отметил, что сейчас в Бишкеке и Оше динамично развивается строительство. Несмотря на это, Ошу необходимо избежать ошибок, которые допускаются в других городах. Он должен сохранить свой неповторимый образ и самобытность.

«Учитывая это, городским властям необходимо в ближайшее время завершить работу над Генеральным планом города. Его утверждение позволит каждому увидеть, как будет выглядеть его город через несколько лет, и ликвидировать коррупционные риски в области строительства, когда лучшие участки городской земли продаются под коммерческую застройку в ущерб интересам простых горожан», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

В завершении совещания премьер-министр отметил, что в повседневной работе нельзя делить проблемы на значительные и незначительные, и призвал каждого сотрудника муниципалитета работать добросовестно, чтобы Ош оставался всегда красивым, безопасным, уютным и гостеприимным.