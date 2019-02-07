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Власть

Сооронбай Жээнбеков переговорил с Владимиром Путиным по телефону

Сегодня состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с Владимиром Путиным. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, «сверили часы» по ранее достигнутым договоренностям, а также поговорили о предстоящем государственном визите Владимира Путина в КР.

Напомним, что государственный визит главы России Владимира Путина ожидается в конце марта.
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