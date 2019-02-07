15:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Зачем мэрия строит дом, если на рынке квартиры дешевле, интересуются в БГК

«Зачем муниципалитет строит дом по программе долевого строительства, если на рынке квартиры стоят дешевле», — поинтересовался на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям депутат Павел Десятников.

Читайте по теме
Противоречивый проект. Либо детский сад, либо дом для мэрии Бишкека
По его словам, стоимость квадратного метра в доме, который строит муниципалитет, $515.

«Зачем вы его строите, если на рынке в хорошем месте от $400 до $450? Какое же это социально значимое жилье, если оно на 12-13 процентов дороже. При том что вы землю, в отличии от частных компаний, получаете бесплатно», — обратился он к начальнику управления капитального строительства при мэрии Уланбеку Азыгалиеву.

Последний ответил, что УКС рассмотрело вопрос.

Читайте по теме
По муниципальной программе долевого строительства квартиры получили 870 семей
«Если мы считаем «вкруговую», то получается $509 за квадратный метр. Сейчас вопрос по первому этажу. Если мы его заберем в муниципальную собственность, тогда стоимость для жителей снизится до $439», — ответил он.

Павел Десятников отметил, что на первые этажи муниципальных домов можно переселить службы, которые занимают здания детских садов.

Отметим, что программа долевого строительства осуществляется за счет собственников жилья. На первоначальном этапе заявитель оплачивает 30 процентов стоимости, столько же оплачивает при заселении. Оставшиеся 40 процентов погашает ежемесячно в течение пяти лет с момента заселения. 
Ссылка:
просмотров: 695
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат БГК обвинил мэра Бишкека в превышении полномочий и пригрозил митингом
Лобби застройщиков. Активисты выступают против параллельного строительства
Госстрой намерен забрать себе полномочия по экспериментальному строительству
Госстрой: Современные элитки Бишкека выдержат землетрясение в 9 баллов
Противоречивый проект. Либо детский сад, либо дом для мэрии Бишкека
Строительство дома в 5-м микрорайоне. Мэрия Бишкека еще раз изучит документы
Местные жители против строительства дома для сотрудников мэрии Бишкека
В Бишкеке на территории детского сада планируют построить многоэтажку
В Китае построили необычный жилой комплекс — у каждого жильца собственный сад
Правительство предлагает внедрить поэтапное проектирование строек
Популярные новости
Трайбализм в&nbsp;медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из&nbsp;двух регионов Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов
Рустам Мамасадыков возвращается в&nbsp;ГКНБ на&nbsp;должность зампреда в&nbsp;третий раз Рустам Мамасадыков возвращается в ГКНБ на должность зампреда в третий раз
Не&nbsp;треснут? Пожизненно содержать премьеров и&nbsp;спикеров&nbsp;ЖК предлагает депутат Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат
Жанар Акаев считает, что новые должности создаются для однокурсников премьера Жанар Акаев считает, что новые должности создаются для однокурсников премьера
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы «Газпром Кыргызстан»: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы
ОсОО &laquo;Мобильник&raquo;: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены ОсОО «Мобильник»: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены
MegaCom увеличил 4G-покрытие в&nbsp;Чуйской области MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской области