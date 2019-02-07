Зачем мэрия строит дом, если на рынке квартиры дешевле, интересуются в БГК

«Зачем муниципалитет строит дом по программе долевого строительства, если на рынке квартиры стоят дешевле», — поинтересовался на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям депутат Павел Десятников.

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По его словам, стоимость квадратного метра в доме, который строит муниципалитет, $515.

«Зачем вы его строите, если на рынке в хорошем месте от $400 до $450? Какое же это социально значимое жилье, если оно на 12-13 процентов дороже. При том что вы землю, в отличии от частных компаний, получаете бесплатно», — обратился он к начальнику управления капитального строительства при мэрии Уланбеку Азыгалиеву.

Последний ответил, что УКС рассмотрело вопрос.

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«Если мы считаем «вкруговую», то получается $509 за квадратный метр. Сейчас вопрос по первому этажу. Если мы его заберем в муниципальную собственность, тогда стоимость для жителей снизится до $439», — ответил он.

Павел Десятников отметил, что на первые этажи муниципальных домов можно переселить службы, которые занимают здания детских садов.

Отметим, что программа долевого строительства осуществляется за счет собственников жилья. На первоначальном этапе заявитель оплачивает 30 процентов стоимости, столько же оплачивает при заселении. Оставшиеся 40 процентов погашает ежемесячно в течение пяти лет с момента заселения.