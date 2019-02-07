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Власть

Гендерно нечувствительные. Депутаты обсуждают поправки в Закон «О госслужбе»

Депутат парламента Ирина Карамушкина считает, что в Законе «О госслужбе» есть нарушения. Об этом она заявила сегодня на пленарном заседании. 

По ее словам, документ и поправки, предлагаемые коллегой Аалы Карашевым, гендерно нечувствительны. Женщины жалуются, особенно в регионах, что при конкурсе на госслужбу их задвигают и предпочтение отдают мужчинам.

Депутат Бахадыр Сулейманов спросил, имеется ли в Госкадровой службе реестр чиновников, которые совмещают основную работу с председательством в разного рода общественных объединениях, федерациях и ассамблеях. Выяснилось, что нет. По закону госслужащий не может состоять во главе или быть членом каких-либо организаций.

Нардепы также предлагают упорядочить вопрос присвоения классного чина. Депутат Бактыбек Турусбеков считает, что чин нужно присваивать автоматически, но только после определенного стажа работы, например, 10-15 лет, и призвал разработать положение.  
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