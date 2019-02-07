Дальше слов дела нет. Депутат раскритиковал работу главы МВД Кыргызстана

«Каждый кандидат в министры внутренних дел выступает с обещаниями, но, кроме громких слов, ничего не видно», — заявил сегодня на круглом столе депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.
Он считает, что МВД, конечно, необходимо снабдить оборудованием, но даже после получения новых компьютеров милиционеры не перестанут совершать преступления.
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Он также поднял вопрос нового уголовного законодательства.
«Эти законы начали принимать с 2013 года, в 2017-м мы одобрили последний кодекс. Мы два года дали МВД, чтобы изучили их. Два года они ничего не делали, а теперь винят Жогорку Кенеш», — заявил Чыныбай Турсунбеков.