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Власть

Дальше слов дела нет. Депутат раскритиковал работу главы МВД Кыргызстана

«Каждый кандидат в министры внутренних дел выступает с обещаниями, но, кроме громких слов, ничего не видно», — заявил сегодня на круглом столе депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Он считает, что МВД, конечно, необходимо снабдить оборудованием, но даже после получения новых компьютеров милиционеры не перестанут совершать преступления.

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«Ранее существовала патрульно-постовая служба, ее расформировал ваш же министр. Сейчас опять хотят ее создать. Сколько лет бездарных реформ в МВД? В 2011 году правительство дало МВД делать «Безопасный город». Тендер провели, потом долго судились. Второй раз вы игнорировали Бишкекский горкенеш, мэрию, в третий раз проект запустили без участия МВД. Получается, ведомство вклинилось, чтобы получить свою долю», — уверен Чыныбай Турсунбеков.

Он также поднял вопрос нового уголовного законодательства.

«Эти законы начали принимать с 2013 года, в 2017-м мы одобрили последний кодекс. Мы два года дали МВД, чтобы изучили их. Два года они ничего не делали, а теперь винят Жогорку Кенеш», — заявил Чыныбай Турсунбеков.
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