Дальше слов дела нет. Депутат раскритиковал работу главы МВД Кыргызстана

«Каждый кандидат в министры внутренних дел выступает с обещаниями, но, кроме громких слов, ничего не видно», — заявил сегодня на круглом столе депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Он считает, что МВД, конечно, необходимо снабдить оборудованием, но даже после получения новых компьютеров милиционеры не перестанут совершать преступления.

«Ранее существовала патрульно-постовая служба, ее расформировал ваш же министр. Сейчас опять хотят ее создать. Сколько лет бездарных реформ в МВД? В 2011 году правительство дало МВД делать «Безопасный город». Тендер провели, потом долго судились. Второй раз вы игнорировали Бишкекский горкенеш, мэрию, в третий раз проект запустили без участия МВД. Получается, ведомство вклинилось, чтобы получить свою долю», — уверен Чыныбай Турсунбеков.

Он также поднял вопрос нового уголовного законодательства.

«Эти законы начали принимать с 2013 года, в 2017-м мы одобрили последний кодекс. Мы два года дали МВД, чтобы изучили их. Два года они ничего не делали, а теперь винят Жогорку Кенеш», — заявил Чыныбай Турсунбеков.