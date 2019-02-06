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Власть

Депутат считает, что Кыргызстану надо разработать свой туристический бренд

Кыргызстану надо разработать свой туристический бренд. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Айнуру Алтыбаева.

«Бренд должен работать как Эйфелева башня. По ней все узнают Францию. Например, у Баткена это цветок Айгуль. Вы должны поработать над брендом», — обратилась она к руководителю департамента туризма Министерства культуры, информации и туризма Максату Дамир уулу.

Нардеп добавила, что при развитии туризма в КР постоянно упор делают только на Иссык-Куль. «Это неправильно. Не все же любят пляжный отдых, и у нас есть не только Иссык-Куль. Есть и другие регионы, где есть горы, озера, тот же Арсланбоб», — отметила Айнуру Алтыбаева.

Максат Дамир уулу сказал, что сейчас департамент работает над брендированием и слоганом.
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