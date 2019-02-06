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Власть

На деньги, вырученные от борьбы с коррупцией, построят школы. Обещает президент

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ознакомился с состоянием общеобразовательных школ Бишкека. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Глава КР посетил школы № 69 и 12, где осмотрел классы, побеседовал с учениками. Ему продемонстрировали, как проходят уроки географии, математики, немецкого языка, музыки и рисования.

Сооронбай Жээнбеков убедился в том, что в некоторых школах укомплектованность составляет 40 процентов, другие же переполнены на 300 процентов.

В беседе с коллективами школ он отметил, что внутренняя миграция коснулась в основном Бишкека и Чуйской области.

«Этот вопрос стоит у меня на особом контроле. В прошлом году открыт специальный счет, куда перечисляются деньги от борьбы с коррупцией. Эти средства будут направлены на строительство школ в столице и Чуйской области. Мэрии и Министерству образования и науки поручено провести анализ. В районах, где ощущается нехватка, будут построены новые учебные заведения. В переукомплектованных школах будут построены дополнительные корпуса», — добавил президент.
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