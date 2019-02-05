Вице-премьер считает, что Финпол недостаточно борется с коррупцией

«Остается непонятным, почему органы финансовой полиции не в полном объеме принимают исчерпывающие меры по снижению уровня коррупции», — заявил сегодня вице-премьер-министр Жениш Разаков на заседании коллегии Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

На заседании отмечено, что в 2018 году ГСБЭП возмещено в бюджет страны 4 миллиарда 351,6 миллиона сомов. На Единый депозитный счет по борьбе с коррупцией перечислено более 435 миллионов сомов. Однако вице-премьер подчеркнул, что в целом работа ведется, но на недостаточном уровне.

«Фактическое состояние дел и масштабы коррупционных и экономических преступлений всем известны. Слабые показатели при требованиях руководства республики по усилению борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией не позволяют дать органам финансовой полиции в целом положительной оценки. Нужно усилить работу по подбору кадров и проведению комплекса обучающих мероприятий среди личного состава службы. Вы должны обратить особое внимание на выявляемость экономических и коррупционных преступлений. Требования к тем, кто претендует на руководящие должности, должны стать еще более жесткими. Руководители должны реально отвечать за действия своих подчиненных и результаты деятельности возглавляемых подразделений», — пояснил Жениш Разаков.

Он указал на недочеты в деятельности территориальных органов финансовой полиции, особенно в части выявления и пресечения незаконного ввоза товаров и контрабанды ГСМ. Кроме того, отмечена недостаточная работа по обеспечению должного внутреннего контроля за неправомерными действиями сотрудников самой Финансовой полиции.