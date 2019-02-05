18:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Вице-премьер считает, что Финпол недостаточно борется с коррупцией

«Остается непонятным, почему органы финансовой полиции не в полном объеме принимают исчерпывающие меры по снижению уровня коррупции», — заявил сегодня вице-премьер-министр Жениш Разаков на заседании коллегии Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

На заседании отмечено, что в 2018 году ГСБЭП возмещено в бюджет страны 4 миллиарда 351,6 миллиона сомов. На Единый депозитный счет по борьбе с коррупцией перечислено более 435 миллионов сомов. Однако вице-премьер подчеркнул, что в целом работа ведется, но на недостаточном уровне.

«Фактическое состояние дел и масштабы коррупционных и экономических преступлений всем известны. Слабые показатели при требованиях руководства республики по усилению борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией не позволяют дать органам финансовой полиции в целом положительной оценки. Нужно усилить работу по подбору кадров и проведению комплекса обучающих мероприятий среди личного состава службы. Вы должны обратить особое внимание на выявляемость экономических и коррупционных преступлений. Требования к тем, кто претендует на руководящие должности, должны стать еще более жесткими. Руководители должны реально отвечать за действия своих подчиненных и результаты деятельности возглавляемых подразделений», — пояснил Жениш Разаков.

Он указал на недочеты в деятельности территориальных органов финансовой полиции, особенно в части выявления и пресечения незаконного ввоза товаров и контрабанды ГСМ. Кроме того, отмечена недостаточная работа по обеспечению должного внутреннего контроля за неправомерными действиями сотрудников самой Финансовой полиции.
Ссылка:
просмотров: 813
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане разработали стратегию кибербезопасности страны
Кыргызстану угрожает опасность наплыва дешевого героина из Афганистана
Всех перепишут. В Кыргызстане внедряют электронную книгу учета преступлений
Кыргызстан готов обеспечить регионы России экологической продукцией
Жениш Разаков: Коррупция стала реальной угрозой безопасности Кыргызстана
В Кыргызстане появится институт пробации
Жениш Разаков стал секретарем Совета безопасности
На кыргызско-узбекской границе сократится число конфликтов
К уголовной ответственности привлекать пешеходов предлагают в Кыргызстане
Патрульную милицию вновь ждет преобразование
Популярные новости
Трайбализм в&nbsp;медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из&nbsp;двух регионов Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов
Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС
Не&nbsp;треснут? Пожизненно содержать премьеров и&nbsp;спикеров&nbsp;ЖК предлагает депутат Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат
Рустам Мамасадыков возвращается в&nbsp;ГКНБ на&nbsp;должность зампреда в&nbsp;третий раз Рустам Мамасадыков возвращается в ГКНБ на должность зампреда в третий раз
Бизнес
Как связаться с&nbsp;MegaCom Как связаться с MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта «Бакай Банк» внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Новое эксклюзивное роуминг-направление в&nbsp;Крыму от&nbsp;MegaCom Новое эксклюзивное роуминг-направление в Крыму от MegaCom