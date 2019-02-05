Китай отмечает Новый год. Президент КР поздравил Си Цзиньпина с праздником

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с праздником весны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

В поздравительной телеграмме отмечается, что недавно Китай отпраздновал 40-летие политики реформ и открытости и страна достигла внушительных успехов. Уверенно играет важную роль в региональных и международных делах.

«Подтверждением тому является предстоящий в этом году в Китайской Народной Республике очередной многосторонний Форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь», — указано в сообщении.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что кыргызско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня, став образцом дружеского, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества во многом благодаря усилиям Си Цзиньпина. «Стоит заметить, что в 2018 году Кыргызстан и Китай вывели двусторонние отношения на новый уровень всестороннего стратегического партнерства. Еще более укрепляется взаимодействие по всем направлениям сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. В этой связи хотел бы выразить признательность за ваше личное внимание к вопросам развития взаимоотношений двух государств», — сказал в своем поздравлении президент КР.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что надеется — 2019-й станет годом дальнейшего укрепления сотрудничества между Кыргызстаном и КНР.

Накануне, напомним, во время совместного подхода к прессе министров иностранных дел Кыргызстна и России глава МИД КР Азамат Айдарбеков подчеркнул, что Кыргызстан и Китай связывают многолетняя дружба и добрососедские отношения и властям известны провокаторы, нагнетающие антикитайские настроения в обществе.