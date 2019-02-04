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Власть

Депутат считает, что против закона о трансплантации выступают частные клиники

Против закона о трансплантации выступают частные клиники. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявила депутат Евгения Строкова.

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Она отметила, что в социальных сетях активно обсуждается эта тема. «Говорят, что в частных клиниках опасно, а в государственных нет условий», — сказала Евгения Строкова.

«В Facebook идет война против этого закона. Такое ощущение, что именно владельцы гемодиализных центров строят барьер для его принятия. Им очень выгодно зарабатывать деньги на несчастье других. Во всем мире трансплантология развивается. Мы ничем не хуже других и должны шаг за шагом это делать», — отметила она.

Евгения Строкова добавила, что закон пишется для всех. Почему кто-то решил, что частные клиники не должны выполнять закон. Другой вопрос, что нужно правильно это контролировать.

«Сейчас нет закона, подзаконных актов, нет бюджета», — отметила она.
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