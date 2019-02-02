14:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Одного из кандидатов в президенты Украины облили зеленкой

Фото РЕН ТВ. Облитый зеленкой кандидат в президенты Украины

Нeизвecтный нaпал на кaндидата в пpeзиденты Украины oт объeдинeния «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула. Дeпyтата облили зeлeнкoй пepeд встречей с избирателями в Бердянске, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, мeстные житeли перегородили Александру Вилкулу проход в центр культуры, один из стоявших в толпе мужчин выплеснул зеленку в лицо кандидату. Его задержали представители правоохранительных органов.

«Я со 100-процентной уверенностью заявляю, что все управления СБУ по Украине получили команду через подконтрольных радикалов (а эти черти всегда подконтрольны СБУ, иначе бы они уже сидели) организовывать на меня нападения, желательно с травмами», — написал Александр Вилкул в Facebook.

По мнению политика, действующая киевская власть пытается понизить его рейтинги, опасаясь серьезной конкуренции на предстоящих выборах.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая.
Ссылка:
просмотров: 2218
Версия для печати
Материалы по теме
В прямом эфире подрались депутаты Верховной рады Украины
Украина подала в суд ВТО на Армению и Кыргызстан
Украина разорвала договор о дружбе с Россией
На Украине официально вводится нацистское воинское приветствие
В ближайшее время откроют прямые авиарейсы из Кыргызстана в Украину
Украина покидает СНГ. Петр Порошенко подписал соответствующий указ
Депутаты украинской Рады подрались после эфира на телевидении
Украина начинает процесс выхода из СНГ
Михаил Саакашвили опубликовал видео своего задержания в киевском ресторане
ФСБ России опубликовала видео задержания украинского шпиона в Крыму
Популярные новости
Трайбализм в&nbsp;медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из&nbsp;двух регионов Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов
Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС
С&nbsp;размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН С размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН
Не&nbsp;треснут? Пожизненно содержать премьеров и&nbsp;спикеров&nbsp;ЖК предлагает депутат Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат