Кыргызстан ведет активную работу в сфере цифровой интеграции, считает премьер

«Кыргызстан уже с первых дней присоединения к ЕАЭС ведет активную работу в области цифровой интеграции», — заявил сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на пленарной сессии форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0» в Алматы (Казахстан).

Глава правительства отметил, что для развития технологических стартапов и освоения новейших информационных технологий в Кыргызстане разработана и одобрена пятилетняя концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан». Премьер-министр подробно остановился на отдельных проектах, реализуемых в рамках концепции. В частности, он рассказал о начале масштабного проекта «Digital Casa — Кыргызстан».

«В итоге концепция должна привести к полному переходу предоставления качественных цифровых госуслуг и повышению цифровых навыков населения, а также к экономическому развитию и повышению благосостояния граждан через цифровую трансформацию экономики. В Кыргызстане ведется активное подключение госорганов к системе межведомственного электронного взаимодействия и реализуется план разработки первоочередных электронных баз данных госорганов», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, премьер-министр рассказал о запуске единого портала госуслуг и планах по подключению школ Кыргызстана к интернету. Он добавил, что на стадии завершения находится работа по стратегии кибербезопасности, а также в рамках цифровой социальной защиты ведется работа по ускорению процессов выдачи государственных пособий незащищенным слоям населения.

В рамках форума состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между технопарками с использованием цифровой подписи.

Форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0» организован в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета. В его работе приняли участие главы правительств стран — членов ЕАЭС, председатель коллегии ЕЭК, руководители крупных международных IT-компаний и IT-технопарков, представители технологической индустрии, международных организаций, бизнеса, а также международные эксперты в области информационных технологий.