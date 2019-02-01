14:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Кыргызстан ведет активную работу в сфере цифровой интеграции, считает премьер

«Кыргызстан уже с первых дней присоединения к ЕАЭС ведет активную работу в области цифровой интеграции», — заявил сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на пленарной сессии форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0» в Алматы (Казахстан).

Глава правительства отметил, что для развития технологических стартапов и освоения новейших информационных технологий в Кыргызстане разработана и одобрена пятилетняя концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан». Премьер-министр подробно остановился на отдельных проектах, реализуемых в рамках концепции. В частности, он рассказал о начале масштабного проекта «Digital Casa — Кыргызстан».

«В итоге концепция должна привести к полному переходу предоставления качественных цифровых госуслуг и повышению цифровых навыков населения, а также к экономическому развитию и повышению благосостояния граждан через цифровую трансформацию экономики. В Кыргызстане ведется активное подключение госорганов к системе межведомственного электронного взаимодействия и реализуется план разработки первоочередных электронных баз данных госорганов», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, премьер-министр рассказал о запуске единого портала госуслуг и планах по подключению школ Кыргызстана к интернету. Он добавил, что на стадии завершения находится работа по стратегии кибербезопасности, а также в рамках цифровой социальной защиты ведется работа по ускорению процессов выдачи государственных пособий незащищенным слоям населения.

В рамках форума состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между технопарками с использованием цифровой подписи.

Форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0» организован в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета. В его работе приняли участие главы правительств стран — членов ЕАЭС, председатель коллегии ЕЭК, руководители крупных международных IT-компаний и IT-технопарков, представители технологической индустрии, международных организаций, бизнеса, а также международные эксперты в области информационных технологий.
Ссылка:
просмотров: 839
Версия для печати
Популярные новости
Трайбализм в&nbsp;медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из&nbsp;двух регионов Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов
Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС
С&nbsp;размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН С размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН
Не&nbsp;треснут? Пожизненно содержать премьеров и&nbsp;спикеров&nbsp;ЖК предлагает депутат Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат