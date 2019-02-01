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Власть

Зачем нам ОАО «Национальная управляющая компания», возмущены во фракции СДПК

Депутат Жогорку Кенеша Альфия Самигуллина возмущена, что активы государственных предприятий после преобразования ФУГИ перейдут в частные руки. Об этом она сообщила на заседании фракции СДПК.

По информации главы ФУГИ Рената Тулебердиева, в этом году планируется создать ОАО «Национальная управляющая компания», куда перейдут активы госпредприятий. Форма собственности у ОАО будет частной.

Нардеп не поняла, для чего создавать управляющую компанию и оставлять ФУГИ. «Вы хотите сказать, что все стратегические объекты Кыргызстана вы передадите в частные руки? Зачем нам ФУГИ? Ликвидируйте фонд и создайте холдинг», — сказала она.

Ренат Тулебердиев пояснил, что у ФУГИ останутся функции управления объектами.

Перепалку депутата и главы фонда прекратил лидер СДПК Иса Омуркулов. «Прекратите провоцировать! Не нужно читать нам лекции по экономике, нормально отвечайте на вопросы», — обратился он к главе ФУГИ.
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