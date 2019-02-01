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Власть

Депутаты интересуются, почему пансионаты на Иссык-Куле забиты, а прибыли нет

Депутат Кожобек Рыспаев сегодня на заседании парламентской фракции СДПК спросил у главы ФУГИ, почему пансионаты на Иссык-Куле забиты, а прибыли не приносят.

По словам главы фонда Рената Тулебердиева, из национализированных узбекских пансионатов только два дают чистую прибыль, один работает с убытком.

Кожобек Рыспаев согласился, что их состояние оставляет желать лучшего. «Ремонта там не было, но мы все видим, сколько людей отдыхает. Мест свободных никогда нет. А прибыль указывают мизерную. Зачем продавать компании, которые приносят прибыль? Продавайте убыточные», — посоветовал он.
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