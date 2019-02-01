В Кыргызстане места в больницах сокращают, а бюджет Минздрава растет

За последние годы количество больниц в Кыргызстане не увеличилось. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил депутат Жыргалбек Турускулов.

По его данным, в 2016 году по стране была 181 больница, в 2017-м их количество не изменилось. Зато количество коек сократили на тысячу мест (в 2016-м — 27,1 тысячи, в 2017-м — 26 тысяч 35 мест).

Население растет, а количество больниц и поликлиник не меняется. Зато бюджет Министерства здравоохранения за два года вырос с 3 миллиардов 244 миллионов сомов до 3,3 миллиарда. Жыргалбек Турускулов

Жыргалбек Турускулов отметил, что в сферу здравоохранения в последние годы привлекли много кредитов и грантов.

«От Швейцарии — $12 миллионов, от Всемирного банка — $13,5 миллиона, 45 процентов из них гранты. Германский банк развития дал 16 миллионов евро. Программу «Манас таалими» Всемирный банк профинансировал на $39 миллионов, из них грант — $26 миллионов. Швейцария 9 миллионов евро выдала грантами, Британское сотрудничество — 9,5 миллиона фунтов стерлингов, Германский банк развития — 24 миллиона евро», — заявил он.

По данным нардепа, в сфере здравоохранения работают 71 тысяча 257 человек. Более четырех тысяч мест вакантны.