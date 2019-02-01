14:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Премьер-министр Кыргызстана участвует в совете глав правительств стран ЕАЭС

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев накануне прибыл в Алматы для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится сегодня, 1 февраля. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, глава правительства примет участие в заседаниях совета в узком и расширенном составах, где обсудят актуальные вопросы сотрудничества стран в рамках интеграционного объединения, в том числе механизмы реализации проектов цифровой повестки союза, состояние взаимной торговли стран ЕАЭС, меры по обеспечению их экономического развития.

Кроме того, премьер-министр примет участие в работе форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0».
Ссылка:
просмотров: 1275
Версия для печати
Материалы по теме
Администрирование страховых взносов передали из Соцфонда в Налоговую службу
Первое совещание кабмина. Премьер поддерживает рост штрафов за нарушение ПДД
С 1 января 2019 года в Кыргызстане введут мораторий на проверки бизнеса
Учимся экономить. Депутат предлагает создать в Кыргызстане резервный фонд
Эксплуатацию рудника «Кумтор» могут продлить
Премьер-министр Кыргызстана отказался от импортных деловых костюмов
В Кыргызстане предлагают отобрать часть пенсии у работающих пенсионеров
Правительство Кыргызстана пересмотрит порядок командировок чиновников
У Нацэнергохолдинга нет средств на пиковые выплаты по кредитам
Большая часть послов Кыргызстана ничего не делают для привлечения инвестиций
Популярные новости
Трайбализм в&nbsp;медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из&nbsp;двух регионов Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов
Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС
С&nbsp;размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН С размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН
Не&nbsp;треснут? Пожизненно содержать премьеров и&nbsp;спикеров&nbsp;ЖК предлагает депутат Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат