Премьер-министр Кыргызстана участвует в совете глав правительств стран ЕАЭС

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев накануне прибыл в Алматы для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится сегодня, 1 февраля. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, глава правительства примет участие в заседаниях совета в узком и расширенном составах, где обсудят актуальные вопросы сотрудничества стран в рамках интеграционного объединения, в том числе механизмы реализации проектов цифровой повестки союза, состояние взаимной торговли стран ЕАЭС, меры по обеспечению их экономического развития.

Кроме того, премьер-министр примет участие в работе форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0».